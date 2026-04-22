Jéssica dá 100 euros a Liliana e deixa recado inesperado

Um gesto inesperado e várias revelações pessoais marcaram o ambiente na Casa. Entre surpresas, críticas e decisões importantes, os concorrentes mostram quem realmente querem manter nas suas vidas.
Jéssica surpreende ao dar 100 euros a Liliana, deixando a colega visivelmente surpreendida com o gesto. Sara reage e afirma que esta atitude demonstra que o “nível da Jéssica está muito acima”.
Mais tarde, Jéssica partilha que quer levar Sara para a sua vida fora da Casa. Em contraste, admite que não terá saudades de viver com Liliana, descrevendo-a como insuportável e confessando estar “cheia de a ouvir”.
Também Tiago faz a sua escolha e assume que pretende levar Ana para a sua vida, uma decisão que surpreende Jéssica, que acreditava que ele escolheria Eva. O concorrente aproveita ainda para dizer que Eva lhe fica a dever um jantar e acabam por combinar dois encontros: um no Norte e outro no Sul.