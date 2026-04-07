Jéssica dorme com o secador ligado e os ânimos exaltam-se. Estas são as reações dos concorrentes ao acordar

No Secret Story 10, durante a manhã, no quarto Marrocos, depois de dormir com o secador ligado, a Jéssica questiona se alguém dormiu mal. A Sara, o Tiago e Hugo atiram que sim e a Jéssica contesta que dormiu mesmo bem. A Sara pede para a Jéssica não gritar e a concorrente responde que está bem-disposta. Mais tarde, no jardim, a Sara confronta a Jéssica e afirma que vão ter de falar, já que deixou o secador ligado a noite inteira, quando podia só fazê-lo durante algum tempo. Em confessionário, a Sara acusa a Jéssica de ser incoerente. Já a Jéssica, revela que se o secador incomoda uns, ela também fica incomodada com os constantes avisos sobre o sinal de consentimento.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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