Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão

No Secret Story 10, Ana e Jéssica voltam a falar da polémica que envolveu a ida à dispensa de Liliana. A concorrente optou por não trazer chocolate branco porque Jéssica adora e dessa forma, podia arreliar a colega. Segundo Jéssica, Tiago também adora o chocolate e Liliana está tão "cega" que se esqueceu do colega, acabando assim por o prejudicar também. Ana concordou em pleno com a afirmação da colega.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19