Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão

No Secret Story 10, Ana e Jéssica voltam a falar da polémica que envolveu a ida à dispensa de Liliana. A concorrente optou por não trazer chocolate branco porque Jéssica adora e dessa forma, podia arreliar a colega. Segundo Jéssica, Tiago também adora o chocolate e Liliana está tão "cega" que se esqueceu do colega, acabando assim por o prejudicar também. Ana concordou em pleno com a afirmação da colega.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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