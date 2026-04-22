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Jéssica e Liliana em choque: Vestido gera tensão e divide opiniões dentro da Casa

O pós-Direto Especial ficou marcado por novas acusações e interpretações diferentes entre os concorrentes, com Jéssica e Liliana em confronto direto e Ana a dar uma leitura diferente da situação.

Jéssica admite que não se conseguiu explicar da melhor forma relativamente à situação do vestido de Liliana. Ainda assim, afirma que sente que a colega tenta passar uma imagem de vítima perante os restantes concorrentes.

Liliana reage e garante que Jéssica nunca ponderou sequer pedir-lhe desculpa, mantendo a sua posição sobre o assunto e alimentando a tensão entre ambas.

Ana acaba por intervir na conversa e considera que toda a situação é o reverso das atitudes de Liliana. A concorrente afirma ainda não ter a perceção de que Liliana esteja a passar uma imagem de vítima, acrescentando mais uma perspetiva ao conflito.
 

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