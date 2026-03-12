Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»

No Secret Story 10, de madrugada, no quarto Nova Iorque, Jéssica conversa com Ana e Luzia sobre as nomeações. A certa altura, Liliana intervém para dizer que não concordou com a nomeação da Catarina e Jéssica critica o facto de Liliana estar a rir, mas a massagista diz não estar a rir e acusa Jéssica de ter a mania da perseguição. Mais tarde, no outro quarto, Jéssica conta a Hugo e Sara o que se passou e confessa que Liliana a irrita “nível máximo”. Sara acrescenta que Liliana é sonsa e que só está à espera que venham para cima dela, mas Hugo diz que elas têm medo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

