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Jéssica e Sara isolam-se para festejar e acabam por recordar Hugo

No Secret Story 10, após descobrirmos os finalistas, Jéssica e Sara isolam-se para festejar e acabam por recordam Hugo.

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