No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Jéssica escolheu os mais agregadores. Veja as decisões.
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Jéssica escolhe os «mais agregadores» da casa e João recebe chuva de elogios de todos
No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Jéssica escolheu os mais agregadores. Veja as decisões.
- Secret Story
- Há 2h e 31min
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