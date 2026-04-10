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Jéssica faz duras acusações a Liliana: «É uma pessoa forçada que não merece estar aqui»

No Secret Story 10, a Voz reune as nomeadas na sala das partidas, para que todas possam apelar ao voto e referir porque devem continuar no programa. Tiveram também oportunidade de referir qual delas não merece ficar na casa, o que levou a grandes tensões na dinâmica. Jéssica fez duras acusações a Liliana, depois de algumas atitudes desta ao longo do dia.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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