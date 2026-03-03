Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa

No Secret Story 10, ao falar de algumas situações que se passaram dentro da casa, Jéssica abre o seu coração e fala da impressão que lhe faz as pessoas que se deixam sucumbir pelo estrelato e pela fama. O tema deu azos a que falasse da sua relação. 

No Especial desta segunda-feira, 2 de março, foram revelados os concorrentes que ficam em risco e que dependem agora exclusivamente do público para continuar na competição.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

06:14

16:56
05:35

16:16
08:02

16:16
04:21

16:11
07:33

16:09
08:42

16:02
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
21 fev, 20:20
02:07

Hoje às 10:18
03:46

Há 2h e 35min
Hoje às 12:37
Há 35 min
Há 50 min
Há 1h e 43min
Há 2h e 23min
Há 2h e 55min
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
23 fev, 18:19
23 fev, 18:06
03:14

Ontem às 19:46
02:00

Ontem às 19:43
03:03

28 fev, 10:35
03:52

27 fev, 19:15
01:06

27 fev, 17:45
Há 50 min
Há 1h e 43min
Há 2h e 23min
Hoje às 12:37
Hoje às 11:46
03:46

Há 2h e 35min
03:06

Ontem às 01:25
06:29

1 mar, 23:42
07:42

28 fev, 08:46
03:21

27 fev, 19:44
Há 1h e 34min
Há 1h e 51min
Há 2h e 16min
Hoje às 11:27
Hoje às 11:27
