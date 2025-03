Jéssica Galhofas e Francisco Vale separados: «Não estamos em guerra»

No «Dois às 10», a recente separação de Jéssica Galhofas e Francisco Vale dominou a conversa. Apesar do anúncio do fim da relação, alguns comentadores, como Gonçalo Quinaz, mostraram-se otimistas quanto a uma possível reconciliação. A pressão dos fãs e as especulações nas redes sociais foram apontadas como fatores que contribuíram para o desgaste do casal. Cristina Ferreira mencionou que «já havia muita gente a fazer-lhes perguntas», evidenciando o impacto da exposição mediática na vida pessoal de Jéssica e Francisco. Cinha Jardim recordou que «já constavam coisas que se calhar também não eram verdade», sublinhando a importância de não alimentar rumores infundados. A decisão de Jéssica de não prestar declarações sobre o término foi respeitada, com Cristina Ferreira a afirmar: «A Jéssica disse que não fala e nunca vai falar deste fim da relação dela e do Francisco». Resta saber se o futuro reserva uma reviravolta para este casal que se apaixonou no «Big Brother 2024».