No Secret Story 10, Tiago fala com Eva, Jéssica e Liliana sobre as atitudes de Ana. Jéssica, que assistiu à discussão acesa entre os dois, dá o seu parecer. Veja a conversa.
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Jéssica indignada com a postura de Ana com Tiago: «Está descontrolada por causa do prémio»
No Secret Story 10, Tiago fala com Eva, Jéssica e Liliana sobre as atitudes de Ana. Jéssica, que assistiu à discussão acesa entre os dois, dá o seu parecer. Veja a conversa.
- Secret Story
- Há 2h e 58min
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