Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Jéssica protagoniza momento hilariante com Cristina Ferreira ao revelar dote desconhecido

No Secret Story 10, Jéssica treina como cantar os parabéns em chinês. No confessionário, Cristina Ferreira aprende a canção e canta juntamente com a concorrente.

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença. 

Vote no seu favorito para que ele continue na competição através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas: 

VOTAÇÃO PARA SALVAR: 

LUZIA – 761 20 20 13 
RICKY – 761 20 20 17 
SARA – 761 20 20 18 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10! 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina
02:38

Hilariante. As "quase comadres" falam da diferença de perspectiva sobre a relação de João e Catarina

22:24
João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita
08:26

João é surpreendido com imagens do casting de Catarina e a reação é inédita

22:23
Ana e Luzia entram em despique e a conversa termina com um momento hilariante
03:26

Ana e Luzia entram em despique e a conversa termina com um momento hilariante

23:38 Ontem
«Eles sabem tudo mas não sabem nada»: Diogo e Eva debatem estratégia
08:30

«Eles sabem tudo mas não sabem nada»: Diogo e Eva debatem estratégia

23:10 Ontem
Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

19:09 Ontem
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente
06:00

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

11:20 Ontem
Mais Viral

Mais Vistos

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Ontem às 21:34
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

6 fev, 11:03
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

21 fev, 00:38
Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

22 fev, 23:13
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Ontem às 22:30
Ver Mais

Notícias

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

Há 41 min
Transparências e elegância: o vestido de Cristina Ferreira que está a dar que falar

Transparências e elegância: o vestido de Cristina Ferreira que está a dar que falar

Há 1h e 26min
«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Há 3h e 18min
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Há 3h e 30min
Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite

Um concorrente em risco logo no arranque e um segredo prestes a ser revelado: tudo sobre a gala desta noite

Há 3h e 45min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Ontem às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Há 3h e 18min
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Há 3h e 30min
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
10:28

Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10

Há 3h e 51min
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois
10:49

Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois

Há 3h e 54min
Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Hoje às 19:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Ontem às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

27 fev, 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Há 2h e 44min
"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

Hoje às 12:48
De cabelo azul e com aparelho nos dentes: Carolina Nunes surge irreconhecível!

De cabelo azul e com aparelho nos dentes: Carolina Nunes surge irreconhecível!

Hoje às 09:02
Explosões no Dubai: Liliana Aguiar vive momento impactante!

Explosões no Dubai: Liliana Aguiar vive momento impactante!

Hoje às 08:10
Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Ontem às 20:43
Ver Mais Outros Sites