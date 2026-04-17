Jéssica revela a Hugo o que veio fazer para o Secret Story e diz com convicção: «Nunca falhei aqui»

No Secret Story 10, Jéssica e Hugo conversam no jardim e Jéssica fez um balanço do jogo. A concorrente afirma ter entrado com o objetivo de cumprir missões e descobrir segredos, para jogar com estratégia sem nunca deixar o coração de lado. No final, afirma convicta de que não falhou em nada.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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