No Secret Story 10, Jéssica carrega no botão dos segredos, alegando que a Sara nasceu com dentes de leite. Já no sofá, Sara afirma que esse é o seu segredo. A Voz não confirma mas por uns segundos, os colegas duvidam.
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Jéssica tenta acertar no segredo de Sara e a concorrente afirma: «Sim, é»
- Secret Story
- Há 2h e 26min
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