Jéssica Vieira dá detalhes sobre novo amor: «Ele era do meu núcleo...»

No Especial dos Santos Populares, Jéssica Vieira foi uma das convidadas do programa. Durante o momento, a vencedora do Big Brother Verão apresentou um dos seus novos temas enquanto cantora e falou sobre as novidades da sua vida: um novo amor e um novo negócio.
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