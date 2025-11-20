No «Dois às 10», o videoclip do novo tema de Bruna foi o palco de uma revelação que está a dar que falar: Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? As imagens da canção mostram os dois ex-concorrentes em clima de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato a questão sobre a natureza da sua relação. Analisamos todas as imagens e os rumores que correm sobre este possível novo casal no mundo dos famosos.
Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar
Ontem às 11:07
