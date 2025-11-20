Já chegámos ao whatsapp!
Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

No «Dois às 10», o videoclip do novo tema de Bruna foi o palco de um romance que ninguém esperava. Jéssica Vieira e João Oliveira, ex-concorrentes de reality shows, protagonizam o vídeo em cenas de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato a questão: o que realmente se passa entre os dois? Analisamos o início inesperado deste possível novo casal no mundo dos famosos, que está a deixar os fãs em alvoroço.

  • Ontem às 11:09
Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...»
Leandro farta-se das acusações de Marisa: «Há semanas disseram-te para abrires os olhos...»

Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...»
Marisa continua zangada com Marisa Susana e Leandro: «Senti que estavam a gozar...»

Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças»
Liliana deixa aviso a Fábio: «Se eu sair no domingo, depois não te esqueças»

Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me»
Problemas no paraíso! Liliana e Fábio entram em discussão: «Estás a querer testar-me»

Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante
Traídos pelo espelho! Marisa e Pedro quase são apanhados em flagrante

No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?»
No meio dos gritos, Fábio vê-se obrigado a intervir: «Estás a dizer que vamos sair?»

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Ontem às 10:37
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Ontem às 10:03
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Ontem às 11:59
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Há 2h e 19min
Notícias

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Há 1h e 16min
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro Jorge e quase acerta! A tentativa que mudou o rumo do jogo

Há 2h e 19min
Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Há 3h e 19min
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

Ontem às 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Ontem às 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

9 nov, 23:00
FORA DA CASA

Alerta fofura! Maria Botelho Moniz mostra preparativos de Natal com o filho Vicente

Há 1h e 16min
Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido e fãs não têm dúvidas: «É a cara da mãe»

Há 3h e 19min
Explosão de fofura! Catarina Siqueira mostra as primeiras fotos do filho recém-nascido

Há 3h e 32min
Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Ontem às 21:48
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ontem às 18:03
TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

Ontem às 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

12 nov, 00:55
Outros Sites

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Ontem às 16:54
Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ontem às 16:24
Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Ontem às 15:09
Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Ontem às 09:46
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

19 nov, 15:26
