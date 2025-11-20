Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

No «Dois às 10», o videoclip do novo tema de Bruna foi o palco de um romance que ninguém esperava. Jéssica Vieira e João Oliveira, ex-concorrentes de reality shows, protagonizam o vídeo em cenas de grande cumplicidade e paixão, levantando de imediato a questão: o que realmente se passa entre os dois? Analisamos o início inesperado deste possível novo casal no mundo dos famosos, que está a deixar os fãs em alvoroço.