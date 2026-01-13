Jéssica Vieira em lágrimas com infância humilde: «Nunca faltou o essencial, o resto vamos atrás»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Jéssica Vieira para uma conversa de coração aberto sobre as suas origens e os valores que a moldaram.
A ex-concorrente emociona-se ao recordar a sua infância marcada pela humildade e pelo esforço constante da família. Num testemunho inspirador, Jéssica sublinha que, apesar das dificuldades financeiras, cresceu num ambiente onde o amor e os valores nunca foram escassos. «Nunca faltou o essencial, o resto vamos atrás», afirma, reforçando a ideia de que a persistência e o trabalho são o caminho para alcançar os objetivos, independentemente do ponto de partida.