Jéssica Vieira faz confissão inédita sobre Afonso Leitão: «Tinha medo que me desse esperança de que íamos voltar»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Jéssica Vieira para uma conversa exclusiva sobre as surpresas que o destino lhe reservou após o final do «Secret Story».

A ex-concorrente desvenda os detalhes da sua entrada no «Big Brother Verão», um desafio que aceitou pouco tempo depois de ter terminado a relação com Afonso Leitão. Jéssica partilha como foi o reencontro com o ex-namorado dentro da casa mais vigiada do país e como geriu a pressão de conviver 24 horas por dia com alguém com quem tinha uma história inacabada. Uma conversa sobre as novas dinâmicas de jogo, a capacidade de separar o passado do presente e a forma como este regresso aos reality shows testou a sua resiliência emocional num contexto de grande exposição.