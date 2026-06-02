Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso: «Acho que ele sabe o que tem a perder»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, Jéssica Vieira e Marcelo Palma comentam os últimos acontecimentos da casa, que envolvem Afonso e toda a polémica com Catarina Miranda. Veja tudo o que foi dito.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.