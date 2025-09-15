Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso Leitão: «Não estava à espera»

Ao Minuto

20:00
No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

17:11
O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos - Big Brother
05:04

O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos

17:07
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos - Big Brother

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

16:47
A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não» - Big Brother
01:28

A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não»

16:16
Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas» - Big Brother
01:38

Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas»

16:12
«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente - Big Brother
01:29

«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente

15:47
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa - Big Brother

Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

15:41
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta - Big Brother
01:27

«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta

15:30
Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir - Big Brother

Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

15:18
Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...» - Big Brother
05:35

Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...»

Acompanhe ao minuto
Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso Leitão: «Não estava à espera»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:43
Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso Leitão: «Não estava à espera» - Big Brother

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, a grande vencedora do «Big Brother Verão». A jovem partilhou connosco como viveu esta experiência intensa, desde os desafios dentro da casa até ao momento inesperado em que ouviu o seu nome como vencedora. Entre emoções fortes, aprendizagens pessoais e a surpresa da vitória, Jéssica contou-nos também como encara agora esta nova etapa fora do reality show.

Temas: Jéssica Vieira Afonso Leitão Big Brother Verão

Vídeos

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
02:23

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

Há 21 min
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

Há 26 min
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

Há 42 min
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

Há 52 min
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

Há 1h e 3min
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

Há 1h e 21min
Mais Vistos

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Ontem às 23:10
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Ontem às 21:35
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Hoje às 13:01
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Hoje às 11:47
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 18:40
Notícias

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 21min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 1h e 42min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 6min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 30min
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Há 3h e 14min
EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Hoje às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Hoje às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Hoje às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

Ontem às 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

Ontem às 22:29
FORA DA CASA

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 21min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 1h e 42min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 6min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 30min
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Hoje às 16:09
TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Hoje às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Hoje às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Outros Sites

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Há 55 min
Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Há 1h e 14min
"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

Há 2h e 49min
"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

Há 3h e 8min
Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Há 3h e 51min
