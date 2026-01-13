VÍDEO SEGUINTE
Jéssica Vieira não quer ter nada a ver com Catarina Miranda: «Ela no canto dela, eu no meu»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Jéssica Vieira para uma conversa direta sobre as tensões e rivalidades que surgiram no universo dos reality shows.

A ex-concorrente aborda de forma clara a sua relação — ou a ausência dela — com Catarina Miranda, marcando uma posição de distanciamento total. Jéssica revela que não existe qualquer interesse em manter uma ligação ou amizade, afirmando de forma perentória: «Ela no canto dela, eu no meu». Uma partilha sobre a importância de definir limites, a gestão de personalidades incompatíveis sob o olhar do público e o desejo de focar a sua energia apenas em projetos e pessoas que lhe tragam positividade, deixando para trás os conflitos vividos dentro da casa.

  • Hoje às 12:07
