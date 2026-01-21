VÍDEO SEGUINTE
Jéssica Vieira realiza sonho da mãe: E há um detalhe curioso que une a realização deste desejo a Afonso Leitão e Catarina Miranda

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, partilhou momentos na Turquia ao lado da progenitora, onde decidiu concretizar um sonho especial: um tratamento dentário. O detalhe curioso é que Afonso Leitão, ex-namorado de Jéssica, esteve no mesmo local com a atual namorada, Catarina Miranda. Nos stories do Instagram, a jovem escreveu: «Ela não sabe, mas veio tratar dos dentinhos dela para ficar ainda mais linda! O sonho da minha mãe é poder sorrir sem vergonha e agora isso vai poder ser possível.»

