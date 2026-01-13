Jéssica Vieira recuperou a relação com o pai após o Secret Story: «Ele foi o melhor que soube ser»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Jéssica Vieira para uma conversa íntima sobre os laços familiares e o impacto que a sua participação no «Secret Story» teve na vida pessoal.

A ex-concorrente revela como o programa serviu de ponte para recuperar a relação com o pai, partilhando um olhar maduro e compreensivo sobre o passado. Numa declaração emocionante, Jéssica afirma que o pai «foi o melhor que soube ser», sublinhando a importância do perdão e da reconciliação. Uma partilha sobre como a exposição mediática pode, por vezes, ajudar a fechar feridas antigas e a fortalecer os sentimentos que realmente importam.