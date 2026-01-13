Jéssica Vieira revela em primeira mão: «Tenho o coração meio ocupado»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Jéssica Vieira para uma conversa descontraída sobre a vida após a experiência mediática do reality show.

Num momento de confidências, a ex-concorrente acaba por revelar, em primeira mão, o estado atual do seu coração. Entre sorrisos e alguma reserva, Jéssica confessa: «Tenho o coração meio ocupado», deixando no ar a curiosidade sobre quem terá conquistado o seu afeto. Uma partilha sobre os novos capítulos da sua vida pessoal, o equilíbrio entre a exposição pública e a privacidade, e a fase de felicidade que atravessa fora das câmaras.