No «Dois às 10», recebemos a Joana, a concorrente expulsa ontem do «Secret Story 9». Numa conversa franca e cheia de emoções, a ex-concorrente fala sobre a sua experiência dentro da casa, os momentos mais marcantes, as amizades e os conflitos que viveu.
Joana reage à atitude de Vera com Dylan: «Não esperava»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:44
Últimos vídeos
02:39
Joana reage à atitude de Vera com Dylan: «Não esperava»
Hoje às 11:44
04:43
A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa
Há 9 min
02:10
Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação
Há 17 min
02:33
«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana
Há 21 min
02:22
Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente
Há 24 min
04:25
A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo?
Há 43 min
02:19
Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista
Há 48 min
02:04
Picardias acabam mal... quando Bruna faz gesto a imitar Leandro
Há 1h e 17min
07:59
«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa
Há 1h e 25min
02:08
«Também no meio da m***...»: Liliana aponta VT que diz que 'vai dar que falar'
Há 1h e 38min
01:05
Concorrentes assustam-se com barulhos vindos do exterior: «Andam a mandar pedras»
Há 1h e 46min
03:43
Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim
Há 2h e 20min
03:02
«Não te vou procurar mais»: Pedro Jorge faz aviso à mulher Marisa
Há 2h e 22min
17:13
O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan
Há 2h e 49min
08:32
Sem ultrapassar o segredo de Fábio, Liliana passa o dia com ciúmes de Vera
Há 2h e 51min
03:41
Marisa Susana incrédula: «Ele disse que eu tinha sarna!?»
Há 2h e 53min
06:33
Liliana para Fábio: «Quem me garante que não tens ninguém lá fora?»
Há 3h e 3min
06:57
Liliana confronta Fábio por causa de atitudes com Vera: «Ainda te ris na minha cara»
Há 3h e 14min
01:54
Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento
Hoje às 13:45
07:04
Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias»
Hoje às 13:03
04:26
Liliana disfarça-se de palhaço: «É a figura que eu fiz este tempo todo»
Hoje às 12:56
02:53
Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»
Hoje às 12:21
02:53
Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»
Hoje às 12:21
02:04
Depois de discutirem, Liliana e Fábio ficam em clima íntimo de mão dadas
Hoje às 12:12
04:56
Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»
Hoje às 12:08
05:52
«Sofro de bananofobia». Joana explica o seu segredo: «O meu corpo rejeita tudo o que ingiro»
Hoje às 12:07
06:27
Joana já tinha sido contactada para entrar noutro reality show e não entrou este motivo
Hoje às 12:01
04:30
De costas voltadas, Liliana mostra-se magoada com Fábio: «Pára de ser incoerente»
Hoje às 11:56
06:34
Liliana confronta Fábio e acusa: «Estás-me sempre a mentir (...) sinto-me usada»
Hoje às 11:42
06:11
Liliana avisa Fábio: «Não vou falar mais contigo, nem andar atrás de ti aqui ou lá fora»
Hoje às 11:38
04:51
Liliana revoltada com Fábio: «Estou feita palhaça aqui no meio (…) és mentiroso compulsivo»
Hoje às 11:24
03:56
Fábio dá explicações a Liliana e declara-se: «Apaixonei-me por ti e quero sair daqui contigo»
Hoje às 11:18
03:09
Marisa Susana comenta: «Está pólvora, vai explodir aquela mulher»
Hoje às 11:03
01:27
Raquel atira: «A Marisa Susana, não tenho paciência para ela (…) que infantil»
Hoje às 10:51
03:10
Raquel revoltada com Ana Cristina por causa das novas pistas. E o verniz estala entre as duas
Hoje às 10:50
03:39
'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»
Hoje às 10:48
07:36
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»
Hoje às 10:29
06:54
Cristina Ferreira sobre Vera: «Ser um tipo de mulher assim não é fácil»
Hoje às 10:27
05:44
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo
Hoje às 10:26
03:00
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?
Hoje às 10:23
01:49
Assista às imagens que provocaram o descontrolo de Vera com Dylan
Hoje às 10:16
06:17
Marisa para Liliana: «Tu também tinhas um noivo lá fora e podias ter atitudes diferentes (...) também fizeste isso a alguém»
Hoje às 10:14
07:30
Liliana passa-se com Ana Cristina: «Para dizeres que eu ando a vender o meu corpo...»
Hoje às 10:03
04:00
Cristina Ferreira reage ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Surpreende-me»
Hoje às 10:01
04:00
Gonçalo Quinaz reage à reação de Vera: «É lamentável como levaram esta mulher quase ao desespero»
Hoje às 10:00
03:51
Liliana zangada com Fábio depois do segredo? «Vou dormir no quarto azul pela primeira vez»
Hoje às 09:57
07:22
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»
Hoje às 09:53
06:00
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»
Hoje às 09:51
06:00
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»
Hoje às 09:46
06:00
Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar
Hoje às 09:15
06:00
Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!»
Hoje às 09:14
03:45
Dylan abalado com comportamento de Vera: «Se o Bruno não a agarra...»
Hoje às 09:07
03:28
Marisa defende Vera: «Não estou a desculpar, mas como eu tenho filhos eu entendo-a»
Hoje às 09:03
03:19
A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...»
Hoje às 08:51
02:51
Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda»
Hoje às 08:48
08:15
Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?»
Hoje às 08:45
08:15
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Hoje às 08:44
02:47
O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram
Hoje às 08:34
03:19
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan
Hoje às 08:29
06:39
Liliana arrasa Dylan: «Aqui dentro faz um jogo sujo»
Hoje às 08:25
09:01
Aos berros depois da gala, Raquel levanta-se para enfrentar Marisa Susana: «Não gosto de ti»
Hoje às 08:20