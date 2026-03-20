VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo João atira sobre Eva e Diogo: «Se for, vou ficar muito desiludido» No Secret Story 10, João atira sobre Eva e Diogo: «Se for, vou ficar muito desiludido». Secret Story Hoje às 15:39 Últimos vídeos Últimos vídeos 02:31 João atira sobre Eva e Diogo: «Se for, vou ficar muito desiludido» Hoje às 15:39 06:04 Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo Há 7 min 06:04 Diogo abre o jogo com Eva e admite (quase) tudo o que fez na cama com Ariana. Estas são as imagens completas Há 20 min 02:24 Perto da verdade. João afirma que «há limites» para o triângulo Eva, Diogo e Ariana Há 49 min 08:07 Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece Há 52 min 04:26 Lágrimas: Diogo afasta Eva em momento emocionante e aproximação a Ariana dá que falar Há 1h e 2min 03:48 Sara corre atrás de Hugo sem resposta e tensão amorosa sobe de tom Há 1h e 13min 05:17 A arder: Hélder entra em contradição e bate de frente com Ariana após forte acusação Há 1h e 22min 03:41 Norberto afirma que Catarina lhe «partiu o coração» e a concorrente reage em estúdio Há 1h e 45min 05:25 No silêncio: Os pensamentos de Eva deixam Diogo preocupado Há 2h e 6min 01:38 Brincadeiras sem fim: Ariana e Diogo já não se largam Há 2h e 29min 04:29 Mais unidos que nunca: Ariana dá comida à boca de Diogo Há 2h e 31min 02:48 Dúvidas sem fim: Sara dá pistas a Hugo e o concorrente fica incrédulo Há 2h e 33min 04:28 Sara abre o jogo durante dinâmica: «Mau coração e mau fundo» Há 2h e 53min 05:03 Sara não tem dúvidas: Liliana joga baixo Há 3h e 0min 06:42 Risos sem fim: Voz faz pergunta indiscreta a Luzia e deixa os concorrentes a rir Há 3h e 6min