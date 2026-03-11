Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
João descobriu o segredo de Diogo? A teoria que expôs tudo: «A Ariana fingiu que o conhecia mal entrou»

No Secret Story 10, João foi carregar no segredo de Diogo e desabafou com Jéssica e Sara sobre a sua teoria. Veja tudo. 

Fique a par de tudo o que aconteceu nas últimas horas:

A noite de terça-feira trouxe uma reviravolta inesperada ao Secret Story 10. Após uma votação relâmpago de apenas 24 horas, Cristina Ferreira revelou no Especial quem tinha de abandonar a casa mais vigiada do país e o momento acabou por surpreender concorrentes e espectadores.

Depois das nomeações anunciadas na gala de domingo, Diana Dora, Diogo, Liliana e Sara ficaram em risco. No entanto, esta semana o processo decorreu de forma diferente, já que o público teve muito menos tempo para decidir quem queria salvar. Ao longo do dia, os espectadores votaram através da app TVI Reality e das linhas telefónicas para garantir a permanência dos seus concorrentes favoritos. No final da votação, Diogo destacou-se como o mais votado para salvar, reunindo 33% da preferência do público.

Quem acabou por receber menos apoio foi Diana Dora. A concorrente reuniu apenas 19% dos votos e acabou por ser expulsa do reality show, numa decisão que apanhou os colegas completamente de surpresa, uma vez que dentro da casa acreditavam estar perante uma semana normal de nomeações.

Depois da saída, já junto de Cristina Ferreira, Diana Dora revelou também o seu segredo«Fui atropelada pelo metro». A agora ex-concorrente explicou que não se recorda do acidente traumático, recordando apenas que foi projetada cerca de 15 metros. «Deus deu-me oportunidade de continuar», confessou.

Com mais uma expulsão consumada, o jogo do Secret Story 10 continua a intensificar-se e os concorrentes que permanecem na casa seguem agora na luta pelo prémio final.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

