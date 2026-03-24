João e Ariana choram nos braços um do outro por causa de Diogo e Eva: «Vamos juntos até ao fim»

Após o Especial do Secret Story 10, Ariana e João choram abraçados no exterior e o concorrente garante que vão juntos até ao fim. Jéssica junta-se e João conta que via Eva como irmã, mas agora está preocupado com Ariana. Na sala, Norberto questiona se vale tudo por jogo e Eva dá a entender que sim. Os concorrentes continuam em choque e Ariana atira que estava a gostar de conhecer Diogo, mas agora sabe que ele tem um interior terrível. Acrescenta ainda que está desiludida com Eva, questionando como teve a audácia de a chamar amiga. Exaltada, grita e pergunta como é que a concorrente permitiu que Diogo fosse para a sua cama. Os concorrentes não se inibem em arrasar a relação de Diogo e Eva e Jéssica atira que não pode ser amor. Diogo refugia-se no confessionário, enquanto Eva não aguenta mais e retira-se da sala a chorar. Emocionada e exaltada, Ana elogia a postura de Ariana.

