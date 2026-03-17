João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

No Secret Story 10, a proximidade entre João e Eva volta a dar que falar, com gestos e conversas que não passam despercebidos aos colegas. Confrontado sobre o que sente, João desvaloriza as suspeitas e atira um enigmático «Mudava algo se estivesse com medo», deixando no ar a dúvida sobre até onde pode ir esta ligação dentro da casa.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19