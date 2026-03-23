João mostra-se profundamente desiludido com Eva: «Tanta gente a pensar que a Sara é a vilã, afinal…»

No Secret Story 10, João não se consegue conformar, depois de ter descoberto que Eva e Diogo são um casal. O concorrente desabafou com Norberto e mostrou tudo o que está a sentir.

O segredo de Eva foi finalmente revelado e o caos instalou-se na casa do Secret Story 10. Foi Jéssica quem expôs tudo e o choque foi imediato. Os restantes concorrentes ficaram sem palavras ao descobrir que Eva é a namorada de Diogo e que esteve na casa o tempo todo, mesmo debaixo do nariz de Ariana.

VEJA AQUI: Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

O novo leque de nomeados está revelado e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Faça-o através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ARIANA – 761 20 20 02

EVA – 761 20 20 07

JOÃO – 761 20 20 11

LILIANA – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.