No “Dois às 10”, 14 anos depois de ter ficado conhecido pelo público, João Mota recorda a sua passagem pelo "Secret Story 2".
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João Mota aborda o preconceito em torno da sua passagem pelo “Secret Story”: “As pessoas não são mais nem menos”
- Dois às 10
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