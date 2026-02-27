João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada

No Secret Story 10,No jardim, os concorrentes reúnem-se para o primeiro momento de partilha e a Sara, em lágrimas, conta que se sentiu perdida enquanto viveu uma relação em que não era respeitada, partilhando que sofreu de anorexia. A Luzia emociona-se ao recordar um momento na sua adolescência que a fez isolar-se a nível social. A dinâmica prossegue e a Ariana chora ao partilhar que sofreu de bullying na escola, o que leva alguns concorrentes a emocionarem-se também. O João conta que houve vários momentos na sua vida em que pensou desistir e, entre lágrimas, faz um agradecimento a quem o ajudou a perceber o seu lugar no mundo. O Hélder revela que teve uma infância muito difícil em que sofria com a violência na escola e em casa, mas hoje pode dizer que já concretizou o seu objetivo de vida.
