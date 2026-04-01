No Diário do Secret Story 10, João colocou um ponto final em todos os rumores que têm surgido sobre a sua relação com Adriana, a namorada, e também com Catarina. Veja tudo.
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João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»
No Diário do Secret Story 10, João colocou um ponto final em todos os rumores que têm surgido sobre a sua relação com Adriana, a namorada, e também com Catarina. Veja tudo.
- Secret Story
- 1 abr, 19:16
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