João reage a Mexerico, depois de Sara “ter ficado do lado” de Marisa Susana: «Se ela quiser cortar a traça está tudo bem»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes abriram a caixa de mexericos. Leandro escreveu algo sobre Sara e João Ricardo. Tudo depois de o concorrente ter sido alegadamente acusado de agressão por Marisa Susana. Sara tomou posição a favor da colega e contra o amigo. Veja tudo aqui.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País