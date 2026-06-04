Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

João reage a Mexerico, depois de Sara “ter ficado do lado” de Marisa Susana: «Se ela quiser cortar a traça está tudo bem»

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes abriram a caixa de mexericos. Leandro escreveu algo sobre Sara e João Ricardo. Tudo depois de o concorrente ter sido alegadamente acusado de agressão por Marisa Susana. Sara tomou posição a favor da colega e contra o amigo. Veja tudo aqui.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Depois de João Ricardo recordar episódio da farinha, Marisa Susana desfaz-se em lágrimas: «É uma vergonha»
06:53

Depois de João Ricardo recordar episódio da farinha, Marisa Susana desfaz-se em lágrimas: «É uma vergonha»

22:56 Ontem
Sempre atrás da Nufla? Pedro Jorge defende-se de acusações de Liliana e nega borboletas na barriga
02:55

Sempre atrás da Nufla? Pedro Jorge defende-se de acusações de Liliana e nega borboletas na barriga

22:37 Ontem
«Não aguentaste tanto tempo? Aprende a ser homem»: Nufla não poupa Afonso. E Liliana vê-se obrigada a intervir
04:39

«Não aguentaste tanto tempo? Aprende a ser homem»: Nufla não poupa Afonso. E Liliana vê-se obrigada a intervir

22:25 Ontem
Entre risos, Nufla arrasa Afonso: «Alguém te fez mal e usou cuecas vermelhas? (…) Estás com trauma»
04:39

Entre risos, Nufla arrasa Afonso: «Alguém te fez mal e usou cuecas vermelhas? (…) Estás com trauma»

22:25 Ontem
Gritos e trocas de acusações sem fim! Nufla e Afonso pegam-se como nunca. E tudo por causa de cuecas
02:46

Gritos e trocas de acusações sem fim! Nufla e Afonso pegam-se como nunca. E tudo por causa de cuecas

22:24 Ontem
Afonso intervém em discussão de Liliana e Flávia. E assunto da roupa interior volta a vir ao de cima
01:38

Afonso intervém em discussão de Liliana e Flávia. E assunto da roupa interior volta a vir ao de cima

22:17 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Ontem às 15:48
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Ex-concorrente defende mãe de Afonso das acusações de Catarina Miranda. E as declarações são implacáveis

Ex-concorrente defende mãe de Afonso das acusações de Catarina Miranda. E as declarações são implacáveis

Ontem às 16:24
Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

Ontem às 10:56
O lado nunca antes visto: Comentadora do Secret Story posa em biquíni e incendeia a Internet com fotos ousadas

O lado nunca antes visto: Comentadora do Secret Story posa em biquíni e incendeia a Internet com fotos ousadas

Ontem às 10:37
Ver Mais

Notícias

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Ontem às 16:43
Inês Morais acredita que Afonso vai sair «beneficiado» da polémica com Miranda e lamenta: «Quando é um homem...»

Inês Morais acredita que Afonso vai sair «beneficiado» da polémica com Miranda e lamenta: «Quando é um homem...»

Ontem às 16:25
Ex-concorrente defende mãe de Afonso das acusações de Catarina Miranda. E as declarações são implacáveis

Ex-concorrente defende mãe de Afonso das acusações de Catarina Miranda. E as declarações são implacáveis

Ontem às 16:24
Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Ontem às 15:48
Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Ontem às 15:28
Ver Mais Notícias

Opinião

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

3 jun, 17:41
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

2 jun, 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

2 jun, 19:22
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

2 jun, 19:22
Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

2 jun, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Ontem às 16:43
Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Ontem às 15:28
Faz inveja a qualquer um! Ex-concorrente mostra as primeiras imagens da mansão de luxo que comprou

Faz inveja a qualquer um! Ex-concorrente mostra as primeiras imagens da mansão de luxo que comprou

Ontem às 12:21
Perante o enredo entre Nufla e Pedro Jorge, Marisa Pires 'responde' com frase marcante: «A distância pode separar...»

Perante o enredo entre Nufla e Pedro Jorge, Marisa Pires 'responde' com frase marcante: «A distância pode separar...»

Ontem às 11:55
Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

Ontem às 10:56
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Sara "perde a cabeça" e atira em todas as direções
06:35

A ferver. Sara "perde a cabeça" e atira em todas as direções

Ontem às 20:05
Ataque cerrado. Bruno é alvo de criticas e a discussão escala
08:25

Ataque cerrado. Bruno é alvo de criticas e a discussão escala

Ontem às 20:00
Aliança quebrada. Marisa Susana mostra-se implacável e "arrasa" João Ricardo
03:11

Aliança quebrada. Marisa Susana mostra-se implacável e "arrasa" João Ricardo

Ontem às 19:48
Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»
05:29

Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»

Ontem às 19:37
A ferver. Dinâmica dos polos opostos gera confusão na casa
07:28

A ferver. Dinâmica dos polos opostos gera confusão na casa

Ontem às 19:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Antes do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz vai de férias... na melhor companhia!

Antes do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz vai de férias... na melhor companhia!

3 jun, 20:03
Catarina Miranda arrasa mãe de Afonso Leitão e faz-lhe acusação: "Não se deixem enganar"

Catarina Miranda arrasa mãe de Afonso Leitão e faz-lhe acusação: "Não se deixem enganar"

3 jun, 17:58
Em dia especial, Jéssica Antunes expressa sonho: "Hoje e para toda a vida"

Em dia especial, Jéssica Antunes expressa sonho: "Hoje e para toda a vida"

3 jun, 17:36
Soraia Moreira abre o coração: "Não tem sido fácil, confesso"

Soraia Moreira abre o coração: "Não tem sido fácil, confesso"

3 jun, 09:00
"Desnecessário": Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre polémica de Catarina Miranda e Afonso Leitão

"Desnecessário": Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre polémica de Catarina Miranda e Afonso Leitão

2 jun, 19:40
Ver Mais Outros Sites