João relata forte discussão com Jéssica: «Isto foi mesmo agressivo... berros na cara com gestos»

No Secret Story 10, João e Hugo estavam no exterior a conversar sobre o jogo, quando o lutador profissional revelou uma forte discussão com Jéssica. Explicou que o ambiente escalou, gritos e acusações foram disparados de todos os lados, de forma agressiva.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado por revelações bombásticas, confrontos inesperados e emoções ao rubro dentro da casa mais vigiada do país.

A noite começou com a primeira grande jogada da temporada. Hugo decidiu arriscar, carregou no botão dos segredos e conseguiu desvendar o mistério de Ricardo João, cujo segredo era «Representei a Seleção Nacional de futebol». Contudo, o momento de glória rapidamente se transformou em polémica. A Voz exibiu imagens comprometedoras onde se vê Ricardo a revelar o próprio segredo a Hugo, numa conversa claramente proibida pelas regras do jogo. A consequência foi imediata: Ricardo João recebeu uma nomeação direta e viu a sua conta cair para zero. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio, uma vez que a descoberta resultou de uma infração.

Mas não foi só de estratégia que se fez o Especial. Os concorrentes foram confrontados com imagens de flirt intenso e troca de piropos, que incendiaram a casa. No final, para surpresa geral, Hugo e Ariana assumiram interesse mútuo, confirmando que há mais do que cumplicidade no ar. O ambiente aqueceu e a possibilidade de um novo casal começou desde logo a ganhar força.

As emoções atingiram outro nível com imagens inéditas envolvendo Catarina e João. No confessionário, ao lado de Cristina Ferreira, Catarina assistiu a comentários feitos por João sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A reação foi devastadora. Entre lágrimas, a concorrente mostrou-se profundamente fragilizada, deixando claro que os sentimentos entre os dois, que já se tinham envolvido antes do programa, estão longe de estar resolvidos. Dentro da casa, João tem optado por manter distância e agir como se Catarina fosse apenas mais uma colega, postura que tem magoado a jovem. A revelação de que o concorrente tem namorada cá fora funcionou como um gatilho emocional, tornando ainda mais difícil para Catarina separar o jogo da vida real. A tensão entre ambos promete continuar a marcar o percurso dos dois no reality show.

Horas antes do Especial, a tarde já tinha sido marcada por polémica. Luzia foi confrontada com imagens de um comentário considerado infeliz numa conversa com colegas. A Voz alertou para a importância de haver «maior consciência, respeito e responsabilidade na forma como falam e olham para o outro». A concorrente de Ovar defendeu-se de imediato, justificando que a expressão utilizada faz parte do calão típico do norte do país e garantindo que não houve intenção pejorativa. Curiosamente, até Sara, que tem sido uma das suas maiores antagonistas, saiu em sua defesa, sublinhando que, apesar de reconhecer que Luzia “diz muita coisa sem noção”, naquele caso específico não existiu intenção de diminuir ninguém.

Entre segredos revelados, sanções inesperadas, novos romances e feridas emocionais ainda abertas, o Secret Story 10 prova que o jogo está apenas a começar, mas já ninguém fica indiferente ao turbilhão de sentimentos que domina a casa.

