No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana e João Ricardo conversam sobre o jogo. João Ricardo aconselha Marisa Susana. E os dois acabam abraçados: «Teu fã...».

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11

Sara - 761 20 20 16

Catarina - 761 20 20 19

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