João Ricardo acusa Pedro Jorge de hipocrisia e lança: «Foi o primeiro nesta sala a alimentar este suposto romance»

Na Gala do Secret Story – Desafio Final, os concorrentes assistem a imagens da semana. Durante o momento, Daniela e Pedro Jorge acusam Ana de estar sempre “atrás” de Afonso. Logo a seguir, João Ricardo posiciona-se a favor de Afonso e acusa Pedro Jorge de ser hipócrita e alimentar polémicas.

Um destes 3 concorrentes está agora em risco de abandonar a casa ainda esta noite. Vote para salvar o seu concorrente favorito, através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

RICARDO JOÃO – 761 20 20 18

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