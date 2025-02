No «Dois às 10», João Ricardo reviveu alguns dos seus momentos mais polêmicos dentro da casa do "Desafio Final". Em conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, o ex-concorrente desabafou sobre as suas dificuldades de memória e alguns dos seus conflitos com os colegas, nomeadamente com Daniela.

Saiba mais em TVI Player