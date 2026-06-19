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Sobre este vídeo

João Ricardo afirma que Pedro Jorge é "o problema de Portugal": «Da coisa mais reles»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, o clima ficou bastante tenso quando os concorrentes assistiram a imagens polémicas de Pedro Jorge, a acusar João Ricardo de ter sido homofóbico com Leandro. João Ricardo reage a tudo com raiva e revolta e o ambiente fica tenso na casa, mesmo depois do fim da emissão.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

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  • Há 3h e 5min
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