João Ricardo analisa jogo com Sara e dá-lhe conselho: «Cuidado com...»

João Ricardo protagonizou vários momentos de conversa na Casa, entre análises de jogo e palavras de incentivo que podem influenciar estratégias.

João Ricardo encontrou Sara sozinha e questionou-a sobre o que estava a fazer. A concorrente explicou que estava apenas a observar a dinâmica da Casa, dando início a uma conversa onde ambos analisaram a participação de Sara no SS10 e refletiram sobre a melhor forma de jogar num Desafio Final.

Mais tarde, João Ricardo foi ao encontro de Luzia e deixou-lhe palavras de incentivo, encorajando-a a adotar uma postura mais aguerrida dentro do jogo. A conversa acabou por ganhar outro tom quando partilhou que ficou “completamente surpreendido” com a escolha de Leandro para o levar para o almoço.

Entre análises, conselhos e revelações, João Ricardo continua atento a todos os movimentos, numa fase em que cada decisão pode fazer a diferença.