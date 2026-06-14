João Ricardo arrasa Leandro e denuncia atitudes deste: «Está a fazer-se de santinho»

Na gala do Secret Story – Desafio Final, João Ricardo arrasa Leandro e denuncia atitudes deste. Isto acontece depois de uma noite atribulada, em que as amizades de Leandro estiveram em causa.

Recorde o que aconteceu:

Tudo começou durante uma conversa entre Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana sobre o jogo e as amizades dentro da casa, mas rapidamente a discussão escalou e colocou Leandro no centro da polémica. Em causa, está a lealdade de Leandro para com as suas amigas, neste caso Liliana e Marisa Susana.

Marisa Susana confrontou o colega e desafiou-o a revelar aquilo que alegadamente lhe teria contado sobre Liliana. João Ricardo acabou por intervir e acusou Leandro de concordar com determinadas opiniões apenas quando isso lhe convém. Em resposta, o concorrente acusou João Ricardo de estar a manipular os colegas contra si e de influenciar especialmente a opinião de Liliana. O ambiente aqueceu e a tensão tomou conta da casa.

Pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR :



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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