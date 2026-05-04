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João Ricardo atira-se a Ana? «Se há coisa que eu gosto, é joguinho de casal»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Ana desfrutaram de um almoço em privado. Um clima de flirt surgiu e João lançou algumas dicas à colega, sugerindo um interesse romântico.

Isto acontece um dia após uma gala tensa, que fiou marcada pela entrada “explosiva” de Liliana, do Secret Story 9. A concorrente veio com tudo e não poupou nas críticas aos colegas.

Foi também uma gala emotiva, porque aconteceu no Dia da Mãe, com Sara e Marisa Susana a receberem cartas dos filhos, sem conterem as lágrimas.

Leandro foi escolhido como o novo cúmplice da Voz, tendo como objetivo guardar a sete chaves o segredo da semana: «Sempre que nasce o sol, um novo animal entra na casa». 

No fim da noite, Juliana acabou por ser a concorrente expulsa pelos portugueses. Já Leomarte ficou imune, por ter ganho a prova da imunidade.

Continue a acompanhar tudo ao minuto no site do Secret Story, em tvi.pt e no TVI Reality.

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