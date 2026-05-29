João Ricardo com as emoções à flor da pele? «Fiquei com vontade de dar um linguadão»

O pequeno-almoço na casa do Secret Story - Desafio Final ficou marcado por uma conversa intensa entre Leandro e Flávia, onde o concorrente analisou o jogo dos colegas, fez várias classificações e acabou por surpreender com uma explicação mais ousada no final.

Leandro senta-se para tomar o pequeno-almoço e questiona Flávia sobre o estado de uma mesa, perguntando se estaria partida. A colega esclarece que se tratava apenas de uma peça encaixada.

A partir daí, Leandro entra numa explicação detalhada sobre os materiais da mesa, mas Flávia interrompe-o, afirmando que já tinha compreendido o ponto.

A conversa muda então de direção e a concorrente pede a Leandro que explique o jogo de Bruno. O concorrente responde comparando-o a uma cesta de verga, numa metáfora que deixou o momento mais leve.

Quando questionado sobre Afonso, Leandro não hesita em classificá-lo como um “infantário ambulante”, uma descrição que marcou a conversa.

Flávia insiste e pede-lhe que fale também sobre ela própria. Leandro descreve-a como alguém com características fortes e vincadas, firme na forma como fala, independentemente de o discurso ser mais confuso ou fluído, sublinhando ainda que é uma pessoa muito marcada pelo sentimento.

Já sobre a sua relação de amizade com Marisa Susana, Leandro recusa entrar em detalhe, afirmando que “isso já são outros compostos”, por não ser algo palpável.

Mais tarde, João Ricardo entoa a música “Beijo” e Leandro aproveita o momento para explicar, de forma detalhada, o significado de um “linguadão”.