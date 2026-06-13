João Ricardo completamente passado com acusação de Leandro: «Tem vergonha na cara!»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana conversam sobre o jogo e as amizades no mesmo. Marisa fica irritada com Leandro, por este dizer que não está nada bem. João Ricardo intervém e acusa o colega de concordar com os outros, agora que lhe dá jeito. Leandro acusa o colega de o estar a envenenar e a manipular o pensamento dos colegas contra si, principalmente o de Liliana.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR :



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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