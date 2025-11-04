No «Dois às 10», recebemos convidados que decidiram transformar as suas vidas e adotar novos estilos de vida mais saudáveis e desafiantes. Esta manhã, começamos com o exemplo inspirador de João Ricardo, que depois de sair da casa do «Secret Story 9», se propôs a alcançar um objetivo ambicioso: participar e completar a exigente prova do Ironman.
João Ricardo cumpriu um objetivo de há muito
- Joana Lopes
- Hoje às 09:58
