João Ricardo deixa orgulho de lado com Marisa Susana: «Gostava de me voltar a divertir com ela»

No Secret Story – Desafio Final, para arrefecer os ânimos da Casa, a Voz diz que têm de atribuir cubos de gelo a quem gostariam de ter uma relação mais calma. João entrega o cubo de gelo a Marisa Susana. Admite que gostava que a colega ouvisse mais o que lhe diz. Marisa diz que o João começou por dizer “eu quero que a Marisa me ouça mais” e João ri-se. Marisa diz que não tem problemas em dar-se com ele, mas diz que o concorrente é perigoso no jogo.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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