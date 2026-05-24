João Ricardo desiludido com concorrente: «Tem-me surpreendido muito pela negativa»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana e Sara envolvem-se em forte discussão em que chegam a abordar o passado amoroso de ambas. Os concorrentes tiveram oportunidade de assistir a todas as imagens e intrigas pelo meio. Na Gala, João Ricardo mostrou-se desiludido com Leandro, por estar do lado de Liliana.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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