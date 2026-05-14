João Ricardo e Afonso unem-se contra Liliana? Discussão aquece após comentário de João Ricardo

A relação entre os concorrentes voltou a aquecer dentro da casa. Afonso confrontou Liliana durante uma conversa sobre estratégias e influência no jogo, enquanto João Ricardo aproveitou para lançar novas farpas.

Afonso mostra-se incomodado com o facto de Liliana estar a dormir e acaba por provocar a colega durante uma conversa marcada por várias acusações e indiretas.

A pedido de João Ricardo, Afonso questiona Liliana sobre quem teve a ideia dos tachos, ao que a concorrente responde prontamente que foi João. De seguida, Afonso pergunta-lhe se considera ser uma pessoa influenciável, mas Liliana garante que não.

A conversa sobe de tom quando João Ricardo afirma que Liliana estaria melhor “debaixo da sua asa” do que da de Leandro. Pouco depois, Afonso reforça as críticas e acusa a concorrente de ser apenas “um peão” no jogo, defendendo ainda que João Ricardo acaba por controlar o jogo dos dois colegas.