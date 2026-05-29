No Desafio Final, João Ricardo e Liliana juntam-se para muitas críticas a Pedro Jorge. E vão longe nas acusações que fazem. Veja o vídeo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
João Ricardo e Liliana dizem o pior sobre Pedro Jorge: «Se eu tivesse mulher lá fora»
- Há 41 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
06:47
João Ricardo e Liliana dizem o pior sobre Pedro Jorge: «Se eu tivesse mulher lá fora»
Há 41 min
08:53
Concorrentes trocam elogios sinceros. E Liliana chora ao perceber que gostam dela
Há 14 min
05:38
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
Há 23 min
01:57
Leandro e João Ricardo são agora os melhores amigos? As imagens reveladoras
Há 29 min
03:43
Hilariante! Leandro e João Ricardo mostram o lado mais divertido
Há 31 min
03:53
Noite dramática. Flávia fica desesperada com opinião de Pedro Jorge
Há 36 min
05:24
Liliana continua a insistir nas acusações graves a um dos colegas: «Bullying»
Há 49 min
06:15
Agressivo para a mulher e muito mais. Liliana, João Ricardo e Leandro juntam-se para conspirarem o pior de Pedro Jorge
Há 57 min
03:02
João Ricardo junta-se a Liliana e diz o pior sobre Pedro Jorge. E tem a ver com Flávia
Há 1h e 0min
05:32
Marisa Susana para João Ricardo: «É a forma como dizes, é o tom»
Há 2h e 1min
07:02
Marisa Susana incomodada: «Acho uma falta de respeito»
Há 2h e 26min
04:12
Noite dos infernos! Liliana descontrola-se e grita desesperada com Marisa Susana. As imagens que arrepiam qualquer um
Há 2h e 38min
06:00
Alta tensão durante a noite! Bruno ataca Marisa Susana e clima explode: «És desequilibrada»
Há 2h e 45min
05:20
Atitudes de Afonso geram polémica e deixam Nufla em lágrimas
Há 2h e 56min
04:36
Bruno Simão está a ser verdadeiro no jogo? Saiba o que os concorrentes tiveram a dizer
Há 2h e 59min
06:44
Marisa Susana próxima de Sara e João Ricardo por interesse? Tema gera debate
Há 3h e 5min